Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога.

"Вчера во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили вот таких 4 «феномена» на площади около 100 м. Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить", - написал Аваков в фейсбуке, выложив фотографию дерева, окруженного кольцом огня.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Он заявил, что из-за бесснежной зимы лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима к пожарам.

"Все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию", - написал Аваков.

По его словам, в МВД создана специальная группа по борьбе с поджогами, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Аваков сообщил, что в Чернобыльской зоне сейчас четыре небольших проблемных очага возгорания (возле сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки - Буряковка), один из которых удалось локализовать.

В Житомирской зоне локализованы два из четырех активных очагов.

Тушение огня усложняется сильным порывчастым ветром.

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