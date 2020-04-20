Новая Зеландия через неделю начнет поэтапное смягчение карантина

Страна почти остановила коронавирус.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что жесткий карантинный режим будет действовать до 23:59 следующего понедельника, 27 апреля.

Об этом пишет NZ Herald.

#BREAKING Watch live: PM extends lockdown until 11.59pm next Monday when NZ will move to alert level 3https://t.co/k6VaOEdHOT

— nzherald (@nzherald) April 20, 2020

Раньше предполагалось, что смягчение произойдет с четверга. Но, по ее словам, правительство решило перестраховаться перед длинными выходными - в понедельник в Новой Зеландии отмечают день памяти погибших в военных конфликтах.

В понедельник, 20 апреля, Новая Зеландия сообщила всего о девяти новых случаях коронавирусной инфекции, а их общее количество достигло 1440. Большинство из них уже вылечились, умерли только 12 человек.

"Мы сделали то, что удалось очень немногим странам. Мы остановили волну разрушения", - сказала Ардерн во время обращения к новозеландцам. Она заявила, что страна пожертвовала слишком многим, чтобы сейчас потерять это достижение.

Через неделю страна перейдет с четвертого на третий уровень карантина. Возобновится учебный процесс в школах, разрешат покупать еду на вынос и посещать пляжи. Будут позволены свадьбы и похороны с участием до 10 человек. Также будет увеличена экономическая активность в таких отраслях, как строительство, промышленность и лесное хозяйство.

Через две недели карантин может быть смягчен до второго уровня.

За это время примерно 500 тыс. жителей вернутся к работе в случае, если они смогут соблюдать социальное дистанцирование.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - ВятровичОт коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - Вятрович
Блок рекламы


Похожие новости
В Свято-Духовском соборе в Херсоне зафиксировали нарушения карантинаВ Свято-Духовском соборе в Херсоне зафиксировали нарушения карантина
Власти Киева рассматривают введение карантина в еще одном монастыре УПЦ МПВласти Киева рассматривают введение карантина в еще одном монастыре УПЦ МП
США могут начать выходить из карантина с 1 маяСША могут начать выходить из карантина с 1 мая
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервацииУкраинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинские судьи недовольны уменьшением их заработной платы на период карантинаУкраинские судьи недовольны уменьшением их заработной платы на период карантина
Чехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреляЧехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреля
Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантинаГлава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина
Институт генетики НАН может производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, но уже 2 месяца не может получить на это госсредствИнститут генетики НАН может производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, но уже 2 месяца не может получить на это госсредств
Мэр Фастова предлагает не штрафовать нарушителей карантина, а “заставлять отрабатывать на копании могил” (видео)
Аваков: дату снятия карантина не знает никтоАваков: дату снятия карантина не знает никто
Последние новости
Подгружаем последние новости