Украина возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

Председательство Украины будет проходить в онлайн-режиме.

Украина возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
Фото: osce.org

Украина с 20 апреля возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

"Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19", - говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Приоритетными вопросами председательства Украины станут:

  • гибридные угрозы и вызовы региональной и международной безопасности;
  • милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;
  • вопрос легких вооружений и стрелкового оружия;
  • выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

Форум по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе. Он содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности.

Форум также разрабатывает нормы и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.

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