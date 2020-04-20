?Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля

Семь областей не передали статистическую информацию о проведении лабораторных тестирований на коронавирус за 19 апреля.

Об этом сказал во время брифинга в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов.

Он обратил внимание, что в воскресенье было сделано только 1988 лабораторных тестов, хотя в предыдущие дни их количество было минимум в два раза больше.

"Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, сократилось. С другой стороны за минувшие сутки семь областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, я уже дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причину этой ситуации", - сказал он.

Напомним, что из-за малого количества лабораторных тестов и отсутствии части статистики за воскресенье в Украине выявили только 261 новый случай коронавируса.