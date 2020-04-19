Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области

Петров больше двух лет возглавлял контрразведку СБУ.

Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области
Фото: Прямий

Президент Владимир Зеленский 17 апреля уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Об этом говорится в указе №150/2020.

Петров возглавлял управление в Кропивницком с августа 2019 года.

Перед этим с февраля 2017 года он был начальником контрразведки СБУ. В декабре 2017 года Петров провел операцию по задержанию роSSийского шпиона в Кабмине, которым оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

В сентябре 2019 года Ежова отпустили в рамках обмена с Россией.

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