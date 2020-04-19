Минздрав опасается вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи

Министерство здравоохранение опасается новой вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.

Об этом в эфире 1+1 в воскресенье сказала заместитель министра Ирина Микичак.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - сказала она.

По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек.

Несмотря на это, угроза вспышки остается.

"К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим. Поэтому сегодня вся наша сеть, которая есть в Украине, а это фактически зарезервированных 35 тысяч коек госпитальной базы, сегодня не переполнена. Мы можем говорить о том, что мы имеем резерв и коек в стационарах, и резерв в отделениях интенсивной терапии, поскольку не более 8% аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня задействованы. И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное - спасти жизни тысяч наших граждан", - добавила Микичак.

Напомним, что по состоянию на утро 19 апреля в Украине выявили 5449 случаев заражения коронавирусом, 141 человек умер.