В Свято-Духовском соборе в Херсоне зафиксировали нарушения карантина

Пасхальную литургию посетил глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

В Свято-Духовском соборе в Херсоне зафиксировали нарушения карантина
Свято-Духовский собор в Херсоне
Фото: http://most.ks.ua

В Херсоне в Свято-Духовском кафедральном соборе (УПЦ МП) во время пасхальных богослужений зафиксировали нарушения карантина. Об этом сообщили в областной полиции.

"Правоохранители заметили, что верующие начинают скапливаться. Полицейские немедленно подошли, провели беседу с прихожанами и священнослужителями, после чего мероприятия продолжились с соблюдением необходимой дистанции", - говорится в сообщении.

Информацию зарегистрировали в Корабельном отделении полиции в журнал Единого учета. Проводится проверка для принятия правового решения.

Местное издание "Мост" пишет, что в литургии участвовал глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

"В полночь священники водили крестный ход вокруг храма, совершали все свои обряды, причем, не запрещали прихожанам собираться толпой как возле храма, так и внутри. Полиции, которая бы делала замечания людям, которые подвергали себя и окружающих опасности, заметно не было. Скорей всего, это связано с тем, что вместе с русскими священнослужителями в эту ночь в соборе молился глава облсовета Владислав Мангер", - говорится в материале.

Укринформ пишет, что эту информацию подтвердили в пресс-службе Херсонского облсовета.

"Председатель облсовета был на службе, посещение храма он считал для себя сверхважным", - отметили в пресс-службе.

Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тыс. прихожан. В большинстве храмов литургии состоялись без нарушений, однако полиция зарегистрировала 19 случаев несоблюдения карантина. В трех случаях составлен админпротокол.

Уголовное дело открыто из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Святогорской лавре в Донецкой области. Там на литургию пришли около 300 человек, большинство из них были без масок.

Кроме того, полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Владислава Мангера подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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