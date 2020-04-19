Данилов предположил, что к пожарам в Житомирской области могут быть причастны владельцы земли

Секретарь СНБО пообещал, что выводы расследования "не заставят себя ждать".

Данилов предположил, что к пожарам в Житомирской области могут быть причастны владельцы земли
Фото: https://mvs.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

Он отметил, что в воскресенье вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, главой МВД Арсеном Аваковым, председателем ГосЧС Николаем Чечеткиным находился в командировке в Овручском районе Житомирской области и изучал ситуацию, связанную с пожарами.

"На совещании рассматривались в частности вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать", - написал Данилов.

Ранее в МВД назвали версии возникновения лесных пожаров на севере Украины. В Житомирской области - это суховеи и умышленный поджог. Как основную версию возникновения пожаров в Чернобыльской зоне полиция рассматривает малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

По состоянию на 19 апреля пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить более полутора тысяч человек.

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