ВОЗ предложила создать «оздоровительные войска»

ВОЗ предложила создать «оздоровительные войска»

Spiegel приводит целый список претензий ВОЗ к правительствам: недостаток квалифицированного медперсонала и инфраструктуры здравоохранения, слабое противодействие распространению фейковой информации, неспособность обеспечить нормальную логистику для снабжения медицинским оборудованием, недостаточные инвестиции в исследования возбудителей болезней, плохо функционирующее международное сотрудничество по борьбе с пандемией, в том числе и в сфере обмена информацией.

По мнению ВОЗ, только треть стран способна на ранних этапах распознать эпидемии и относительно быстро среагировать на угрозу. Но даже в экономически развитых странах возможности систем здравоохранения сильно ограничены. Что касается бедных стран, то для их здравоохранения пандемия коронавируса может стать «опустошительной».

ВОЗ считает, что странам надо не только сплотиться в борьбе с коронавирусом, но уже сейчас начинать принимать предупредительные меры в отношении будущих эпидемий. Необходимо резко увеличить инвестиции в здравоохранение, на что может потребоваться более 100 миллиардов долларов в следующие пять лет, создать общемировой запас медицинского оборудования и активизировать исследования возбудителей болезней.

Заодно ВОЗ предлагает создать «оздоровительные войска» — международные мобильные медицинские силы, которые можно будет в кратчайшее время направлять в любую точку мира для подавления очагов эпидемий. Что-то вроде «голубых касок» ООН, но только для борьбы с болезнями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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