Минздрав: летальность от COVID-19 среди людей старше 50 лет превышает 5%

В группу риска входят люди с сопутствующими заболеваниями.

Центр общественного здоровья перед Пасхой напомнил, что летальность от коронавируса значительно повышается с возрастом.

В фейсбуке ЦОЗ говорится, что летальность в возрастной категории до 50 лет - 0,6%, а среди старших людей - 5,1%.

Люди с сопутствующими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, также входят в группу риска.

"74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а в некоторых лиц были сочетания заболеваний", - рассказали в ЦОЗ.

Напомним, что в Украине умерли от коронавируса 133 человека.

Согласно математической модели НАН Украины, пик смертности придется на первую декаду мая.