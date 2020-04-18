ПЦУ передала Киевской духовной семинарии куличи и респираторы

В Лавре, на территории которой находится семинария, вспышка коронавируса.

ПЦУ передала Киевской духовной семинарии куличи и респираторы
Фото: https://www.facebook.com/PokrovaHospital

Госпитальный приход Православной церкви Украины накануне Пасхи передал Киевской духовной академии и семинарии (УПЦ МП) куличи и респираторы. Об этом говорится на странице Храма Покровы Пресвятой Богородицы в фейсбук.

"Информация о численном заболевании COVID-19 ректора КДАиС, преподавателей и студентов не может оставить равнодушными настоятеля отца Олега Скряга и прихожан госпитального храма. На протяжении пяти лет войны на Востоке ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев) постоянно передавал гуманитарную помощь для раненых военнослужащих ВСУ, проходивших лечение в Киевском военном госпитале", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киево-Печерской Лавре, на территории которой находятся духовная академия и семинария, вспышка коронавируса. За последние сутки там зафиксировали 26 новых случаев инфицирования, в целом количество заболевших превысило 100.

СМИ сообщают, что коронавирус обнаружили у митрополита Онуфрия, в УПЦ МП - это отрицают.

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