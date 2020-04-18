Аваков объяснил причины лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях

В зоне отчуждения наблюдаются два очага тления, в Житомирской области - четыре.

Пожар в Житомирской области уничтожил 7800 га лесной подстилки, четыре очага продолжают тлеть. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева (серым на схеме) - пожары в Житомирской области. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано - шесть, локализовано - пять, над четырьмя - работаем", - рассказал министр.

Более 600 спасателей непрерывно, посменно задействованы в этой зоне. Для тушения привлекли три самолета, пожарный поезд и 100 единиц спецтехники.

По словам Авакова, в зоне отчуждения напряжение спало, сейчас наблюдаются два очага тления, задействованы 700 сотрудников ГосЧС.

"Это испытание - следствие сухой зимы. У некоторых местах уровень воды в колодцах, реках, уровень влаги в лесах и болотах упал на метр-полтора. В районе Чернобыля и зоны отчуждения подсохли торфяники", - объяснил Аваков.

Он отметил, что самой большой проблемой для окружающей среды сейчас являются лесные пожары в Житомирской области.

Напомним, лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют. Огонь уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех населенных пунктах.



Ранее сообщалось о новых очагах тления в Чернобыльской зоне.