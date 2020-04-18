Кабмин назначил главой Госагентства по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника (фото)

С 16 апреля 2020 года Сергей Калашник приступил к исполнению обязанностей Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). С конца марта 2019 года он исполнял обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС".

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

“16 апреля приступил к исполнению своих обязанностей новый Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Васильевич Калашник, который был назначен на эту должность распоряжением Кабинета Министров Украины от 13 апреля 2020 №410 ”, – говорится в сообщении.

В распоряжении Кабмина №410 говорится, что Калашник назначается на эту должность сроком на 5 лет с испытательным сроком три месяца.

В ГАЗО сообщили, что Калашник имеет около 30 лет трудового стажа, из них почти 19 лет – на руководящих должностях. До назначения главой ГАЗО Сергей Калашник более 10 лет работал в зоне отчуждения. В частности, с 2009 по 2019 годыі он был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "Новарка", которое занималось строительством Нового безопасного конфайнмента, а затем исполнял обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС".

Также известно, что Сергею Калашнику 54 года, он женат, двое детей. Имеет высшее образование, диплом инженера-механика Запорожского машиностроительного института.

Напомним, что в конце марта 2020 года и.о. гендиректора Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" стал Сергей Калашник. Он сменил на посту назначенного на этот пост летом 2018 года Валерия Сейду.

Фото: Facebook-страница агентства