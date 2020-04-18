Нидерландский политик, выступавший против соглашения Украины с ЕС, признался в связях с РоSSией

Тьерри Боде инициировал референдум в 2016 году, на котором голландцы выступили против договора.

Лидер ультраправой партии "Форум за демократию", инициировавшей референдум о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной, признался в контактах с РФ .

Сайт расследований Zembla и радиостанция De Nieuws BV сообщили о содержании переписки Боде в мессенджере WhatsApp от 2016 года, передает Радио Свобода.

В текстах, написанных четыре года назад, Боде сообщал о своих контактах с Владимиром Корниловым, которого сам Боде описывал как "русского, который работает на Путина", а также "очень влиятельного деятеля".

После того, как Боде заявил в нидерландских СМИ , что Украина отправляет агентов для вмешательства в голосовании на референдуме, коллеги по "Форуму за демократию" спросили его о доказательствах.

"Информация происходит от Корнилова", - ответил на эти вопросы Боде.

Также Боде намекал на финансовую помощь от Корнилова. Когда его организации не хватало денег, Боде написал коллегам: "Возможно, Корнилов заплатит?". Это и другие подобные сообщения он сопровождал смайликами.

Боде назвал свои тексты 2016 года ироничными. Так же отреагировал на сообщения в нидерландских СМИ и Корнилов, опубликовав твит с вопросом "Ребята, вы это серьезно?" В интервью роSSийскому изданию “Украина.Ру” Корнилов сказал, что "действительно давал ему какие-то советы", поэтому логично воспринял бы оплату от самого Боде.

В Украине Тьерри Боде стал известен в 2016 году, когда он во главе своей организации (тогда еще не партии) стал инициатором проведения референдума по соглашению об ассоциации Украины и Евросоюза .

Граждане Нидерландов в 2016 году проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации. Результаты голосования не носили обязательного характера. В конце концов правительство Нидерландов ратифицировало соглашение, но добавило позицию о том, что договор не гарантирует Украине военную помощь или будущее членство в Евросоюзе .

Впоследствии организация Боде, "Форум за демократию", стала политической партией и получила два места на выборах в парламент Нидерландов в 2017 году.