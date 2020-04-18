Экс-мэр Киева Черновецкий заявил, что не собирается возвращаться в Украину и проклял Порошенко (видео)
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, проживающий в Грузии, не собирается возвращаться “завоевывать Украину”, потому что он не знает, как спасти страну и не желает “отдавать свою жизнь попусту”. Во всех бедах Украины Черновецкий винит пятого президента Петра Порошенко.
Об этом
“Будь проклят Петр Алексеевич (Порошенко, –
Стараясь выдерживать проповеднический стиль, бывший мэр Киева также рассказал, что:
это он познакомил Петра Порошенко с Николаем Азаровым (которые впоследствии создали партию “Регионы Украины” – будущую Партию регионов);
Петр Порошенко получил в собственность “Ленинскую кузню” на Рыбальском острове благодаря тому, что он был главой финансового комитета Верховной Рады (в 2018 году Порошенко продал это предприятие Сергею Тигипко);
на посту секретаря Совета нацбезопасности и обороны (2005 год) Петр Порошенко был постоянно занят “зарабатыванием денег”.
При этом, Леонид Черновецкий заявил, что он не собирается возвращаться в Украину.
“Я говорю о том, что Порошенко разрушил страну. Привести (страну, –
Последние годы Леонид Черновецкий живет в Грузии и в 2016 году даже баллотировался в местный парламент. В конце зимы появились слухи о его возвращении в Киев, которые месяц назад несколько подогрела информация о том, что его сын, Степан Черновецкий (Chernovetskyi Investment Group) участвует в работе столичного штаба “Слуги народа” и формировании будущего партийного списка кандидатов в Киевсовет.
Впрочем, по информации источников
Столичным штабом “Слуги народа” руководят кум главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, народный депутат от 219 округа (Святошино) Николай Тищенко, а также бывший сопредседатель фракции “Блок Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денис Комарницкий и его бывшая коллега по фракции, нынешний депутат Киевсовета Алла Шлапак (фракция “Единство”).
Фото: скрин с Youtube