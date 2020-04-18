Экс-мэр Киева Черновецкий заявил, что не собирается возвращаться в Украину и проклял Порошенко (видео)

Экс-мэр Киева Черновецкий заявил, что не собирается возвращаться в Украину и проклял Порошенко (видео)

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, проживающий в Грузии, не собирается возвращаться “завоевывать Украину”, потому что он не знает, как спасти страну и не желает “отдавать свою жизнь попусту”. Во всех бедах Украины Черновецкий винит пятого президента Петра Порошенко.

Об этом KV стало известно из видеоблога бывшего мэра Киева (2006-2012 гг) Леонида Черновецкого, размещенного на его Youtube-канале.

“Будь проклят Петр Алексеевич (Порошенко, – KV) со всеми твоими дружками”, – так Черновецкий завершил свой почти часовой рассказ о 20-летнем общении с бывшим президентом Украины, ныне – сопредседателем парламентской фракции “Европейской солидарности” Петром Порошенко.

Стараясь выдерживать проповеднический стиль, бывший мэр Киева также рассказал, что:

это он познакомил Петра Порошенко с Николаем Азаровым (которые впоследствии создали партию “Регионы Украины” – будущую Партию регионов);

Петр Порошенко получил в собственность “Ленинскую кузню” на Рыбальском острове благодаря тому, что он был главой финансового комитета Верховной Рады (в 2018 году Порошенко продал это предприятие Сергею Тигипко);

на посту секретаря Совета нацбезопасности и обороны (2005 год) Петр Порошенко был постоянно занят “зарабатыванием денег”.

При этом, Леонид Черновецкий заявил, что он не собирается возвращаться в Украину

“Я говорю о том, что Порошенко разрушил страну. Привести (страну, – KV) в порядок – я даже не знаю как, непросто. Мы будем с вами развивать эту тему, темы разные. Но я не хочу превращаться в политика, чтобы кто-то думал, что у меня есть планы возвратиться и завоевать Украину. Я не Иисус, не собираюсь отдавать свою жизнь, ну, попусту”, – сказал Черновецкий.

Последние годы Леонид Черновецкий живет в Грузии и в 2016 году даже баллотировался в местный парламент. В конце зимы появились слухи о его возвращении в Киев, которые месяц назад несколько подогрела информация о том, что его сын, Степан Черновецкий (Chernovetskyi Investment Group) участвует в работе столичного штаба “Слуги народа” и формировании будущего партийного списка кандидатов в Киевсовет. 

Впрочем, по информации источников KV, участие Черновецкого-младшего в работе киевского штаба “Слуги народа” ограничивается его финансированием, а к формированию списков и прочей организационной работе он не имеет отношения.

Столичным штабом “Слуги народа” руководят кум главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, народный депутат от 219 округа (Святошино) Николай Тищенко, а также бывший сопредседатель фракции “Блок Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денис Комарницкий и его бывшая коллега по фракции, нынешний депутат Киевсовета Алла Шлапак (фракция “Единство”).

Фото: скрин с Youtube


Алексей Алтынов, КиевВласть

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