Кличко отстранил Поворозника на время следствия

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, который якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Об этом Кличко сообщил в Telegram.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, каковым он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что считает это правильным шагом и рассчитывает на оперативное, объективное и открытое расследование дела.

Перед этим Николай Поворозник сам попросил Кличко отстранить его от должности на время следствия.