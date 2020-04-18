УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь

УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
Свято-Воскресенский храм
Фото: artspace.com.ua

Управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) призвал верующих прийти в храм на территории Киево-Печерской Лавры и получить благодатный огонь.

"Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома. Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру", - написал митрополит Антоний в фейсбуке.

Ранее предстоятель ПЦУ, киевский митрополит Епифаний заявил, что в связи с карантином украинские церкви в этом году могут остаться без благодатного огня из Иерусалима. Митрополит предложил вместо чартера для доставки благодатного огня в Украину купить средства защиты для врачей от коронавиурса.

Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в Лавре - почти 100 человек, трое монахов скончались от COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне ООС, ранены двое военныхОккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне ООС, ранены двое военных
Институт генетики НАН может производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, но уже 2 месяца не может получить на это госсредствИнститут генетики НАН может производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, но уже 2 месяца не может получить на это госсредств
Столичные власти закрывают Киево-Печерскую Лавру на карантинСтоличные власти закрывают Киево-Печерскую Лавру на карантин
На Донбассе боевики дважды открывали огонь: один украинский боец погиб, еще один раненНа Донбассе боевики дважды открывали огонь: один украинский боец погиб, еще один ранен
Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавирусаГлавный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
В зоне ООС оккупанты семь раз открывали огонь, ранен украинский военныйВ зоне ООС оккупанты семь раз открывали огонь, ранен украинский военный
Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь во время вспышки COVID-19Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь во время вспышки COVID-19
Чтобы не рухнуло одно из зданий Офиса президента, Кабмин выделил почти 2 млн гривен, и тут же усомнился - нужно ли это (документ, видео)Чтобы не рухнуло одно из зданий Офиса президента, Кабмин выделил почти 2 млн гривен, и тут же усомнился - нужно ли это (документ, видео)
Зеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценамЗеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценам
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Последние новости
Подгружаем последние новости