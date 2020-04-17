Зеленский готов менять удерживаемых лиц по одному

"Если завтра нам предложат одного на одного - будем радоваться и будем менять".

Зеленский готов менять удерживаемых лиц по одному

Президент Владимир Зеленский заявил, что небольшое количество людей, обмененных у боевиков "ДНР" и "ЛНР", ни о чем не говорит и он готов освобождать из плена даже по одному человеку.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"[В 2019 году] мы сделали обмен 35 людей, там были моряки, политические заключенные. Мы все радовались: да, вернули. Потом после нормандской встречи сделали большой шаг - 76 людей. Дальше сложная ситуация пошла. Мы боролись за то, чтобы продолжить обмены и договорились о двух треках обменов: отдельно с Россией и отдельно с временно оккупированными территориями", - рассказал президент.

"Из-за коронавируса у нас было предложение: давайте подождем, коронавирус пройдет - и вернемся к обменам. Я уверен, что мы не должны допустить "фриз" отношений, мы должны каждый день работать. 20 людей готовы, мы их подтвердили, верифицировали - давайте менять. Я понимаю, что для общества это стало привычкой, но это хорошая привычка. Если завтра нам предложат одного на одного - мы тоже будем радоваться и будем менять", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что переговоры об освобождении тех, кто находится на оккупированной территории в Крыму или в РоSSии, идут сложнее.

Напомним, что 16 апреля Украина вернула из плена боевиков 20 человек, взамен освободив 18 человек, четверо из которых отказались переходить на оккупированную территорию.

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