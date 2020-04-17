Зеленский опасается "страшной статистики" по коронавирусу после Пасхи

"Если будет от 2 до 10% заболевших - медики будут решать, кому жить дальше"

Зеленский опасается "страшной статистики" по коронавирусу после Пасхи

Президент Владимир Зеленский считает, что эпидемия коронавируса в Украине пока что протекает мягко, но нарушение карантина на Пасху может привести к "страшной статистике".

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Сейчас мы ситуацию очень неплохо контролируем, сейчас у нас очень неплохие цифры. Поэтому люди должны знать: праздники праздниками, но в следующем году. Все вместе пойдем в церковь. А сегодня терпения и хотя бы раз отреагировать не сердцем, а разумом", - сказал он.

Зеленский опасается, что после Пасхи в Украине произойдет скачок заболевания.

"У нас может быть после Пасхи страшная статистика - от 2 до 10 процентов заболевших среди всего украинского населения. Люди, которые не самоизолируются и пойдут в церковь, знаете, что делают? Они ставят перед выбором медиков, как это было в Италии... Если будет от 2 до 10 процентов заболевших - медики будут решать, кому жить дальше", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что этого можно избежать, если люди будут соблюдать "не жесткие пока что" условия карантина. "Никто не заваривает двери в дома, никто никого не бьет, не загоняет домой силой", - сказал он.

Если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.

"С правительством 24 числа мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу. Частично отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае по транспорту. Такие вещи будут, если не будет большой волны", - сказал Зеленский.

Напомним, что по состоянию на утро 17 апреля в Украине выявили 4,7 тыс. случаев коронавирусной болезни, умерли 125 человек, а 246 вылечились.

Число инфицированных сейчас растет примерно на 10% в сутки.

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