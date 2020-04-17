В Одессе СБУ задержала боевика "ДНР", который тайно вернулся два года назад и получил новые документы

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Одессе СБУ задержала боевика "ДНР", который тайно вернулся два года назад и получил новые документы

Служба безопасности Украины в Одессе задержала жителя Донецкой области, который воевал в батальоне "Шум" на стороне "ДНР".

Пресс-служба областного управления СБУ сообщает, что боевик "ДНР" два года назад тайно вернулся в Одессу и получил новые документы.

"Житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона «Шум» Казачьего союза «Область войска Донского». Он принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных и сил АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвиново, Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Уже в 2018 году он покинул "ДНР", тайно переехав на подконтрольную Украине территорию. Какое-то время скрывался в Харькове, затем в Киеве, но в итоге переехал в Одессу, где получил новые документы. Во всех городах, где жил, он не распространялся о своем участии в войсках "ДНР".

Во время задержания бывший боевик оказывал физическое сопротивление и сообщил ложные сведения о себе.

Экс-боевику "ДНР" объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 "Участие в террористической группе или террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сегодня СБУ установила боевиков "ЛНР", ответственных за гибель двух бойцов "Альфы" в 2018 году.

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