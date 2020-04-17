У командующего Национальной гвардии подтвердили коронавирус

У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции", - написал Геращенко в "Фейсбуке".

Замглавы МВД подчеркнул, что все лица, которые контактировали с Баланом в последнее время, пройдут тестирование.

"Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме. Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк", - добавил Антон Геращенко.

Ранее сегодня депутат Верховной Рады Сергей Рудык заявил, что победил коронавирус.