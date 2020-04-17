Первый зам Кличко попросил отстранить его от занимаемой должности

Поворозник заявил, что готов на сотрудничество со следствием.

Первый зам Кличко попросил отстранить его от занимаемой должности
Фото: kyivcity.gov.ua

Первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник, который якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений, попросил отстранить его от занимаемой должности на время расследования дела.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни у кого денег и взятки не брал. Я понимаю, что эта история получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть", - написал Поворозник.

Он добавил, что готов на сотрудничество со следствием.

"И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия", - отметил Поворозник.

Напомним, 14 апреля несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первого замглавы Киевской горадминистрации Николая Поворозника поймали на взятке. Он якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Сам Поворозник отрицает причастность к вымогательству взятки.

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