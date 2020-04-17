Первый зам Кличко попросил отстранить его от занимаемой должности

Первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник, который якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений, попросил отстранить его от занимаемой должности на время расследования дела.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни у кого денег и взятки не брал. Я понимаю, что эта история получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть", - написал Поворозник.

Он добавил, что готов на сотрудничество со следствием.

"И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия", - отметил Поворозник.