Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"

Трое граждан, которых отпустила Украина, отказались переходить к боевикам.

Бывшие боевики во время обмена отказались идти к
Фото: facebook/Офіс Президента України

В ходе обмена удерживаемыми лицами 16 апреля несколько человек отказались переходить к боевикам "ЛНР" и решили остаться на свободной территории.

В сети появилось видео, как это происходило, которе опубликовал в фейсбуке глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Как сообщалось, обмен состоялся в Донецкой области и в городе Счастье под Луганском. Он стал первым в этом году между властью и представителями ОРДЛО. Из ОРДО были отпущены 9 человек, из ОРЛО - 11.

В процессе обмена трое граждан, которых отпустила Украина, отказались переходить к боевикам "ЛНР" и решили остаться на свободной территории. Мужчины заявили, что воспользовались возможностью получить помилование за участие в боевых действиях против Украины, и теперь хотят "простой жизни".

"Я не перейду эту линию... Я пойду назад, в Днепр. Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали. Мы - в расчете, вроде бы. Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР". Вам все понятно?", - сказал один из участников обмена.

Представительница боевиков Ольга Кобцева спросила: "На каком основании вы со мной так разговариваете?".

"Я интересуюсь", - ответил освобожденный мужчина.

"Да, это своеобразная программа очищения", - добавил еще один из участников обмена.

Напомним, 16 апреля состоялся обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, на подконтрольную правительству территорию вернулись 20 человек.  

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