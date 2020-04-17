У Японии также есть вопросы по работе ВОЗ

У Японии также есть вопросы по работе ВОЗ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал в пятницу к поддержке ВОЗ в разгар пандемии коронавируса в мире, но указал, что у Токио есть вопросы по поводу работы этой организации, приводят его слова местные СМИ.

"Мы должны твердо поддерживать ВОЗ в это время. Однако, действительно, есть проблемы и вопросы", - сказал он на пресс-конференции.

"Я думаю, необходимо это изучить, когда закончится вспышка коронавируса", - подчеркнул японский премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.


МинПром по материалам Интерфакс

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