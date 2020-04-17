В Минздраве сообщили о критическом дефиците запасов донорской крови

В Украине запасы донорской крови снизились в 2-4 раза, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови... Мы считаем, что эта ситуация недопустима, поэтому обратились к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями приема крови у людей, которые захотели быть донорами, с минимальным контактом между собой", - сообщил Степанов.

Он добавил, что важно организовать транспортировку лиц, которые изъявили желание быть донорами, в связи с ограничениями работы транспорта на время карантина.

Напомним, что в марте волонтеры Национальной детской больницы "Охматдет" предупреждали, что на фоне эпидемии коронавируса и из-за коллапса Минздрава, у больницы может возникнуть кризисная ситуация с детской онкологией.

У больницы отсутствовали реагенты для обследования донорской крови, из-за чего пациенты могли заразиться гепатитами и ВИЧ при переливании.