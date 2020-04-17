Минреинтеграции попросило присылать предложения к плану действий Кабмина

Правительство считает реинтеграцию своим приоритетом.

Минреинтеграции попросило присылать предложения к плану действий Кабмина
Фото: Макс Левин

Минреинтеграции приглашает общественные организации предоставить предложения к плану действий правительства.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Постановлением Кабинета министров Украины №270 от 2 апреля 2020 года утверждена Программа деятельности правительства, которая определяет стратегические направления работы правительственной команды.

Среди главных приоритетов правительства - защита территориальной целостности и суверенитета Украины, а также безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий Украины.

Сейчас идет детализация этой стратегии, превращение ее в четкий план действий.

Минреинтеграции как центральный орган исполнительной власти непосредственно отвечать за безопасную реинтеграцию временно оккупированных РоSSийской Федерацией территории, стремится строить свою деятельность в тесном сотрудничестве с общественным сектором.

"Ведь достижение мира, деоккупация и дальнейшая реинтеграция Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей является общей целью власти и общества. Это большая работа, которая содержит много составляющих - защита населения во время вооруженного конфликта и преодоления его последствий, защиту прав человека на ВОТ, интеграция ВПО, переходное правосудие, всестороннее развитие Донецкой, Луганской и Херсонской областей, международное сотрудничество по указанным вопросам и тому подобное", - сказано в сообщении.

В связи с этим Минреинтеграции приглашает общественные организации, специализирующиеся на указанной тематике, до 10.00 24 апреля 2020 предоставить предложения к плану действий правительства.

Присылать идеи и инициативы можно на адрес myroshnychenko@kmu.gov.ua.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за коронавируса заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан", - МинреинтеграцииИз-за коронавируса заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан", - Минреинтеграции
От населения ОРДЛО скрывают ситуацию с коронавирусом, - МинреинтеграцииОт населения ОРДЛО скрывают ситуацию с коронавирусом, - Минреинтеграции
В Раде не хватило голосов за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 годВ Раде не хватило голосов за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год
Милованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масокМилованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масок
Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадахКернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах
Члены Кабмина до конца года отказались от премийЧлены Кабмина до конца года отказались от премий
Представительница Кабмина в Раде подала в отставкуПредставительница Кабмина в Раде подала в отставку
"Голос" совершил демарш во время голосования за состав Кабмина"Голос" совершил демарш во время голосования за состав Кабмина
Рада утвердила состав Кабмина ШмыгаляРада утвердила состав Кабмина Шмыгаля
Зеленский объяснил необходимость смены КабминаЗеленский объяснил необходимость смены Кабмина
Последние новости
Подгружаем последние новости