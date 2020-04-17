В Борисполе началась установка памятника автору гимна Украины Павлу Чубинскому (видео)

В Борисполе (Киевская обл.) началась установка гранитного памятника автору текста гимна Украины уроженцу Борисполя Павлу Чубинскому, который похоронен на территории нынешнего Кнышевского мемориального комплекса. Городской голова Борисполя Анатолий Федорчук (на фото) заявил, что официальная установка памятника планируется на День Конституции, если к тому времени будут сняты карантинные ограничения.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 15 апреля 2020 года.

15 апреля 2020 года в Борисполе началась установка гранитного памятника Павлу Чубинскому, первого в Украине, где автор текста гимна Украины запечатлен в полный рост. Автор монумента – киевский скульптор Алексей Пергаменщик.

Городской голова Борисполя Анатолий Федорчук рассказал, что идея установки памятника родилась еще в 2008 году, но многочисленные обращения за финансовой помощью к президентам, премьер-министрам, областным властям “не увенчались успехом”.

“И потому было принято решение найти средства и сделать это самим”, – рассказал городской голова.

По его словам, вес памятника составляет 4 тонны, высота его 3 метра и 2,5 м. высота пьедестала, работа над монументом длилась около 4 месяцев.

“Стоимость изготовления памятника обошлась городскому бюджету, если память не изменяет, 1 млн 400 тыс…. Хотим официально его открыть на День Конституции, возможно. Будем надеяться, что проклятый коронавирус обойдет нас и чем быстрее это пройдет, тем быстрее мы вернемся к официальному открытию этого памятника”, – подытожил Анатолий Федорчук.

Напомним, украинский этнограф, историк, географ, полярный исследователь, автор стихотворения, с 1992 года ставшего государственным гимном Украины, Павел Чубинский родился в 1839 году на хуторе Чубинка Полтавской губернии (ныне в границах города Борисполь), умер и похоронен на малой родине в 1884 году.

Как сообщала ранее KV , городской голова Борисполя Анатолий Федорчук во время ежегодного отчета заверил горожан, что в городе будет сооружен памятник их земляку, автору текста гимна Украины Павлу Чубинскому. По проекту планировался шестиметровый монумент из белого гранита, стоимостью около 3 млн гривен. Установка памятника была запланирована на март с.г. в Книшевском мемориальном парковом комплексе.

* КП “БМР “Білоцерківтепломережа” (код ЄДРПОУ: 04654336)

Фото: скриншот видео