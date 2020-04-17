В расследовании по делам Майдана сообщили новое подозрение

Офис генпрокурора и следователи отдела по расследованиям дел Майдана ГБР объявили о подозрении гражданину в даче заведомо ложных показаний на суде.

Его свидетельствование способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследовании протестующих. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, на основании заведомо ложных показаний свидетеля под присягой, судья Печерского райсуда освободил из-под стражи бывшего следователя Днепровского райуправления ГУ МВД Киева. При этом было установлено, что этот правоохранитель 18 февраля 2014 незаконно задержал и сообщил о подозрении в массовых беспорядках без доказательств вины двоим участникам Евромайдана, а также направил в суд ходатайства о взятии их под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что смягчение меры пресечения дало бы возможность подозреваемому правоохранителю сбежать на временно оккупированную часть территории Украины. Однако благодаря действиям следователей, прокуроров, работников СБУ и Госпогранслужбы, бывший следователь не смог оставить подконтрольную правительству территорию и предстал перед судом.

Напомним, что 6 февраля следователи отдела по расследованиям дел Майдана ГБР объявили подозрение бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве .