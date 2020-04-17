Главарь "ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом

Советское название будут использовать в памятные дни, связанные со Второй мировой войной

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом.

На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" будет использоваться оккупантами в качестве символа Луганска и использоваться при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:

9 мая - День победы над нацизмом;

22 июня - День скорби и памяти жертв войны;

14 февраля - День освобождения Луганска во время Второй мировой войны.

Напомним, что Луганск носил название Ворошиловград в 1935-1958 и 1970-1990 годах.

С апреля 2014 года контролируется оккупационной администрацией РоSSийской Федерации в оккупированных районах Луганской области.