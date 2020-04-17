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2020-04-17
Главарь "ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом
Советское название будут использовать в памятные дни, связанные со Второй мировой войной
Фото: http://www.luganews.com
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом.
На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" будет использоваться оккупантами в качестве символа Луганска и использоваться при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:
- 9 мая - День победы над нацизмом;
- 22 июня - День скорби и памяти жертв войны;
- 14 февраля - День освобождения Луганска во время Второй мировой войны.
Напомним, что Луганск носил название Ворошиловград в 1935-1958 и 1970-1990 годах.
С апреля 2014 года контролируется оккупационной администрацией РоSSийской Федерации в оккупированных районах Луганской области.