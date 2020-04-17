Главарь "ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом

Советское название будут использовать в памятные дни, связанные со Второй мировой войной

Главарь "ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом
Фото: http://www.luganews.com

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом.

На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" будет использоваться оккупантами в качестве символа Луганска и использоваться при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:

  • 9 мая - День победы над нацизмом;
  • 22 июня - День скорби и памяти жертв войны;
  • 14 февраля - День освобождения Луганска во время Второй мировой войны.

Напомним, что Луганск носил название Ворошиловград в 1935-1958 и 1970-1990 годах.

С апреля 2014 года контролируется оккупационной администрацией РоSSийской Федерации в оккупированных районах Луганской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Рада разрешила Кабмину формировать объединенные громадыРада разрешила Кабмину формировать объединенные громады
Рада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференцииРада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференции
Рада разрешила обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласияРада разрешила обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласия
В результате обстрела в Луганской области погиб украинский боецВ результате обстрела в Луганской области погиб украинский боец
АМКУ разрешил Ярославскому купить банк у ПинчукаАМКУ разрешил Ярославскому купить банк у Пинчука
Частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19Частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19
Боевики обстреляли территорию школы в Луганской областиБоевики обстреляли территорию школы в Луганской области
Кабмин разрешил областям ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуацииКабмин разрешил областям ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуации
В Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военныхВ Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военных
Депутаты разрешили Минобороны продлить договоры о закупке питания до конца годаДепутаты разрешили Минобороны продлить договоры о закупке питания до конца года
Последние новости
Подгружаем последние новости