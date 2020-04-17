Количество заболевших коронавирусом в ВСУ увеличилось до 29

За сутки был обнаружен один новый случай заболевания.

Количество заболевших коронавирусом в ВСУ увеличилось до 29
Фото: mukachevo.net

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 17 апреля было зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусом. Один человек выздоровел, двое умерли, сообщили на странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

За сутки был подтвержден один новый случай.

"Военный одной из воинских частей Одесской области с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16 апреля в связи с ухудшением состояния, по желанию военного, он был госпитализирован в инфекционную больницу Одессы, тест ПЦР положительный. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что анализ заболеваний среди военных и гражданских свидетельствует, что чаще всего инфекция передается во время эпизодических встреч с близким окружением, которые не входят в число лиц, с которыми люди живут или общаются каждый день.

Напомним, 16 апреля стало известно о том, что во Львове от коронавируса умер сотрудник Вооруженных сил Украины. Мужчина заболел еще 1 апреля, когда у него повысилась температура и возникли трудности с дыханием.

8 апреля его положили во Львовскую областную инфекционную больницу. Он находился в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Погибшему было 66 лет.



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