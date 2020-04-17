Геращенко: среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на меня

Геращенко: среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на меня
Фото: facebook/Anton Gerashchenko

Среди людей, которых Украина выдала 16 апреля в рамках взаимного освобождения удерживаемыми, есть подозреваемый в покушении на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Об этом замглавы МВД рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В том числе обменяли одного из тех людей, которые организовывали в 2016 году покушение на меня. Это Дмитрий Якуб, 1978 года рождения, уроженец Крыма. Он провел больше трех лет в Лукьяновском СИЗО", - цитирует Геращенко Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, в отношении этого человека уже шли судебные разбирательства. "Он вместе со своим подельником приезжал в Украину, у него была задача от роSSийских спецслужб поставить взрывное устройство под мою машину", - напомнил замглавы МВД.

Геращенко добавил: "Сегодня его (подозреваемого в покушении, - ред.) обменял на одного из наших граждан. И я этому рад, потому что один хороший честный украинец будет теперь в своей семье".

Ранее Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на Авакова.

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