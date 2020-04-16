Оккупационные формирования из гранатометов обстреляли Пески

Украинские военные не пострадали.

Оккупационные формирования из гранатометов обстреляли Пески
Фото: Олена Максименко

С начала суток 16 апреля в зоне ООС на Донбассе оккупационные формирования один раз открывали огонь, украинские военные не пострадали.

Из автоматических станковых гранатометов были обстреляны Пески. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Эффективно используя огневые методы, украинские военные оперативно прекратили преступную активность захватчиков", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь условий прекращения огня.

Дополнительно отмечается, что случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, что 16 апреля Украина провела обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. На подконтрольную правительству территорию вернулись 20 человек, 14 человек выехали во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Это первый обмен, когда количество тех, кто вернулся на подконтрольную территорию, превышает тех, кто выехал.

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