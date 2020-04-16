МВД обещает не допустить массового скопления людей возле храмов на Пасху

Нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.

МВД обещает не допустить массового скопления людей возле храмов на Пасху
Юрий Тандит

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины Covid-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", - цитирует советника главы МВД пресс-служба ведомства.

Юрий Тандит подчеркнул, что в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.

"Мы в постоянном контакте со священниками различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И, конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека", - сказал советник министра.

Тандит подчеркнул, что МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья граждан и за последние две недели он вместе с главой Нацполиции провел три заседания Всеукраинского совета церквей, на которых были достигнуты соответствующие договоренности.

Напомним, минимальный размер штрафа за нарушение правил карантина - 17 тыс. гривен.

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