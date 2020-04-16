Евросоюз хочет создать единую экономическую зону с Украиной

Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом и странами «Восточного партнерства», куда входит и Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

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Что говорят в Европарламенте

«Радио Свобода ссылается на проект отчета Европарламента, в котором осуждается дестабилизация и другие незаконные действия со стороны РоSSии в странах „Восточного партнерства“ — Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине», — говорится в сообщении.

Предполагается, что документ могут одобрить в мае.

Также сообщается, что Европарламент подтвердит суверенное право стран «Восточного партнерства» на интеграцию с ЕС . Официальный Брюссель подчеркнет, что политика в отношении стран восточного блока может способствовать процессу их постепенного вступления в Евросоюз .

«Также, согласно проекту отчета, Европарламент заявит о намерении создать единую экономическую зону и поддержит постепенную интеграцию в энергетический союз, транспортное сообщество и единый цифровой рынок. Еще одним из предложений будет отмена роуминга между странами ЕС и участницами партнерства», — подчеркивает издание.

Что известно о программе