Евросоюз хочет создать единую экономическую зону с Украиной
Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом и странами «Восточного партнерства», куда входит и Украина. Об этом
Что говорят в Европарламенте
«Радио Свобода ссылается на проект отчета Европарламента, в котором осуждается дестабилизация и другие незаконные действия со стороны РоSSии в странах „Восточного партнерства“ — Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине», — говорится в сообщении.
Предполагается, что документ могут одобрить в мае.
Также сообщается, что Европарламент подтвердит суверенное право стран «Восточного партнерства» на интеграцию с ЕС. Официальный Брюссель подчеркнет, что политика в отношении стран восточного блока может способствовать процессу их постепенного вступления в Евросоюз.
«Также, согласно проекту отчета, Европарламент заявит о намерении создать единую экономическую зону и поддержит постепенную интеграцию в энергетический союз, транспортное сообщество и единый цифровой рынок. Еще одним из предложений будет отмена роуминга между странами ЕС и участницами партнерства», — подчеркивает издание.
Что известно о программе
Программа «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году для сближения бывших советских республик с ЕС без явного предложения о будущем членстве. С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали Соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе соглашения о свободной торговле.