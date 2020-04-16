Кабмин назначил и.о. министра энергетики Ольгу Буславец
Виталий Шубин уволен.
Кабинет министров в четверг провел внеочередное заседание с единственным вопросом на повестке дня - назначении нового исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.
Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя, вместо нее назначили Ольгу Буславец.
Шубин подтвердил, что его уволили. "Да, я уволен из министерства, врио министра назначена Буславец", - рассказал он агентству "Украинские новости".
Кандидатура Буславец вносилась на внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта, но тогда этот вопрос в последний момент сняли с повестки дня.
Буславец в прошлом занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам депутата Верховной Рады Андрея Геруса, департамент Буславец в 2016 году согласовывал новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".
Напомним, что должность министра в предыдущем правительстве занимал Алексей Оржель.