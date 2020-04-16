Кличко намекнул Шмыгалю о возможных перебоях с поставками газа в Киеве с 1 мая

После вступления в действие с 1 мая 2020 года новых правил для субъектов рынка природного газа может возникнуть угроза стабильности и безопасности поставок природного газа, прекращения производства тепловой и электрической энергии, отключения горячей воды в городах. Глава Киевской горгосадминистрации (КГГА) обратился в Кабмин с просьбой предпринять подготовительные мероприятия для предотвращения возможных негативных последствий.

Об этом KV стало известно из письма главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) премьер-министру Денису Шмыгалю.

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867 “Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа” (далее – ПСО) с 01.05.2020 года в Украине прекращает действовать механизм, обеспечивающий доступность природного газа для отдельных категорий потребителей, основными из которых являются бытовые потребители и производители тепловой энергии.

Глава КГГА отметил, что в связи с этим возникает ряд вопросов, связанных со стабильностью и поддержанием должного уровня безопасности поставок природного газа и, как следствие, жизнедеятельности городов. “На сегодняшний день не понятно, какая модель (механизм) закупки газа для учреждений теплокоммунэнерго (ТКЭ) будет функционировать с 01.05.2020 года? Каким будет прогнозный уровень цены на газ для домохозяйств и ТКЭ в 3-м и 4-м кварталах 2020 года?”, – спросил Кличко у премьер-министра.

По мнению Кличко, для безболезненного перехода на работу в условиях конкурентного рынка газа для всех задействованных и зависимых структур необходимо провести подготовительные мероприятия. “Иначе будет существовать реальная угроза существенного ухудшения ситуации по поставке природного газа с 1 мая этого года или, выражаясь терминологией Закона Украины “О рынке природного газа”, – создание кризисной ситуации. Это приведет к рискам прекращения производства тепловой и электрической энергии, с отключением горячей воды в городах и социальным напряжением среди домохозяйств”, – написал глава КГГА.

С целью недопущения таких негативных последствий в КГГА предложили правительству немедленно вмешаться в ситуацию, дать поручение ответственным и уполномоченным должностным лицам провести консультации с Международным валютным фондом с целью продления срока действия или постепенной отмены ПСО.

Также Кличко предложил создать штаб по обеспечению функционирования системы поставок газа в условиях отмены ПСО с участием Офиса президента Украины, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, НАК “Нафтогаз Украины”, Министерства развития общин и территорий, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг, органов местного самоуправления, представителей экспертной среды и разработать комплекс мер для предотвращения или уменьшения общего негативного влияния кризисной ситуации.

Напомним, что в ноябре 2019 года население Киева уплатило за жилищно-коммунальные услуги 1 039,3 млн гривен. Это составляет 52,5% начисленных за этот период сумм. В то же время за поставки электроэнергии было уплачено 267,4 млн гривен. Это составляет 139,7% начисленных за этот период сумм, в том числе за счет погашения долгов предыдущих периодов.

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