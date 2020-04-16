Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком "для наркоманов и курцов"

"Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией".

Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком "для наркоманов и курцов"
Фото: PRESIDENT.GOV.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию коронавирусной болезни уроком "для наркоманов и курцов".

Это произошло на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

На сайте президента Беларуси говорится, что "в тему совещания" Лукашенко решил в очередной раз высказаться по поводу своего отношения к теме коронавируса.

"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - сказал президент Беларуси.

Напомним, что в Беларуси с начала пандемии умерли 40 человек, но Лукашенко говорил, что в Беларуси "чисто от коронавируса" никто не умер. По его мнению, люди умирают не от вируса, а от имеющихся хронических болезней.

По данным украинского Минздрава за 14 апреля, у 79% умерших от коронавируса были другие болезни: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких, ожирение.

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