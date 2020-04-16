В "Европейской солидарности" считают, что "слуги" могли бы отозвать 16 тысяч правок к закон о банках

"Или вы уже не контролируете собственную фракцию?"

В "Европейской солидарности" считают, что "слуги" могли бы отозвать 16 тысяч правок к закон о банках
Фото: Михаил Палинчак

Для принятия закона о невозвращении банков бывшим владельцам необходимо было требовать у представителей партии "Слуга народа" отозвать 16 тысяч правок, которые они подали к документу. Такое мнение высказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Давайте посмотрим, а чьи правки, эти 16 тысяч? Это же представители «Слуги народа», это представители команды Зеленского - или те, кто сейчас в его команде, или те, кого он привел в парламент, но они сейчас не в его фракции. Здесь вопрос в другом - уважаемые коллеги, не переводите на парламент собственную политическую ответственность, разговаривайте со своими депутатами, чтобы они отозвали эти поправки. Или вы уже не контролируете собственную фракцию?» - добавил Герасимов.

Он отметил, что есть несколько процедурных норм, как можно быстрее принять банковский закон.

«Мы разговаривали и со специалистами, и с юристами. У власти есть несколько процедурных норм, как можно быстрее принять этот закон. Ключевой вопрос, который сегодня возникает, почему этот законопроект не был сразу принят в целом, хотя для этого были все возможности. А ответ очень прост - потому что между Игорем Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту. Зачем это нужно олигархам - это понятно, потому что они за бесценок скупят заводы и фабрики. Зачем это народу? Конечно, народу это не нужно, потому что это безработица, уменьшение пенсий и зарплат», - сказал Герасимов.

При этом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко напомнил, что принятие закона о банках, способствует получению Украиной кредита МВФ, который поможет Украине решить три проблемы.

"Проблема первая - обеспечить финансирование армии, защитить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Проблема вторая - обеспечить медицинскую отрасль, врачей лекарствами, необходимым оборудованием в больницах и защитой врачей - закупкой масок, антивирусных костюмов и других средств защиты...Третий важный вопрос - это защитить людей. У людей заканчиваются деньги. И поэтому немедленная выплата социальной помощи, которая обеспечит хотя бы питание и лечение - это то, что должны сделать в первую очередь. Без денег международных финансовых организаций этого сделать будет невозможно, и Украина окажется в состоянии дефолта", - отметил Порошенко перед началом внеочередного заседания.

«Не играйте с миром, не играйте с украинским народом. Мы настаиваем и требуем - выносите те законы, которые помогают защитить Украину и украинцев от угрозы пандемии. Мы четко требуем, чтобы власть определилась - или она будет с Украиной и проведет банковский закон, или будет заигрывать с Коломойским, пытаясь обмануть наших партнеров. Я предупреждаю - это плохо закончится», - предостерег лидер« Европейской Солидарности».

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