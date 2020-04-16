Гетманцев: профильный комитет рассмотрит "антиколомойский" закон до конца следующей недели

Актуальное количество правок - 16 572.

Гетманцев: профильный комитет рассмотрит "антиколомойский" закон до конца следующей недели
Фото: Рада ТВ

Финансовый комитет Верховной Рады сформировал сравнительную таблицу к законопроекту №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон), в нее вошли 16 572 правки.

Об этом сказал глава комитета Даниил Гетманцев на брифинге в парламенте.

"На сегодня в таблице уже есть, и это окончательное количество, 16 572 поправки", - сообщил он.

Гетманцев добавил, что пока принятые сегодня изменения в регламент не вступили в силу и 150 депутатов не обратились за особой процедурой рассмотрения законопроекта, комитет работает в обычном режиме.

Ближайшее заседание комитета назначено на 21 апреля.

"Мы будем идти не от поправки к поправке, а от пункта законопроекта к пункту. Таких пунктов больше 60, поэтому мы обоснованно считаем, что, наверное, рассмотрим законопроект в комитете до конца следующей недели и сможем передать его на рассмотрение парламента", - сказал Гетманцев.

Напомним, что на внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д.

Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

Ее должны инициировать треть депутатов (сейчас - 150 человек).

Особая процедура предусматривает, что каждая фракция может выбрать не больше пяти приоритетных правок, на которых она настаивает, а каждый внефракционный депутат - по одной.

Их можно будет ставить на подтверждение во время рассмотрения в Верховной Раде. Остальные будут считаться отклоненными, если их не поддержал профильный комитет.

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