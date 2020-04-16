Рада проголосовала за ратификацию договора с ЕИБ о финансировании проекта "Высшее образование Украины"

За проголосовали 339 парламентариев.

Рада проголосовала за ратификацию договора с ЕИБ о финансировании проекта "Высшее образование Украины"
Фото: facebook/Верховна Рада України

Верховная Рада проголосовала за ратификацию Договора о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины) с Европейским инвестиционным банком.

За проголосовали 339 парламентариев, сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Из них - 226 от "Слуги народа", 25 от "Европейской солидарности", 13 от "Батькивщины", 7 от группы "За майбутнє", 15 от "Голоса", 14 от "Довиры" и 16 внефракционных.

Договор о гранте предусматривает создание условий для реализации проекта "Высшее образование Украины", который финансируется ЕИБ и Северной экологической финансовой корпорацией.

"Проект имеет цель предоставить университетам-участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования их институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления", - говорится в пояснительной записке.

Договор о гранте был подписан 17 декабря 2018 года в Брюсселе. Грант предусматривает выделение 10 млн евро на повышение энергоэффективности в украинских университетах, сообщали в Минобразования.

Напомним, что Украина купит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за кредитные деньги, выделенные Европейским инвестиционным банком.

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