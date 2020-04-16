Рада ввела особую процедуру принятия "антиколомойского" закона

Депутаты разблокировали выполнение ключевого условия для кредита МВФ.

Рада ввела особую процедуру принятия "антиколомойского" закона
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

За соответствующий законопроект №1043 на внеочередном заседании в четверг во втором чтении и в целом проголосовали 242 депутата. Его поддержали только 204 депутата монобольшинства, недостающие голоса добавили ОПЗЖ (15), "Доверие" (13) и внефракционные депутаты (10).

Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

Ее должны инициировать треть депутатов (сейчас - 150 человек).

Особая процедура предусматривает, что каждая фракция может выбрать не больше пяти приоритетных правок, на которых она настаивает, а каждый внефракционный депутат - по одной.

Их можно будет ставить на подтверждение во время рассмотрения в Верховной Раде. Остальные будут считаться отклоненными, если их не поддержал профильный комитет.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Перед голосованием спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что этот законопроект будет временным. Но за это нужно будет проголосовать отдельно на одном из следующих заседаний.

Напомним, что к "антиколомойскому" закону подали больше 16 тысяч поправок. Если депутаты решатся войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это может затянуться на многие месяцы, и работа парламента будет заблокирована.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Центральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легкихЦентральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийствеГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Блок рекламы


Похожие новости
Рада проголосовала за ратификацию договора с ЕИБ о финансировании проекта "Высшее образование Украины"Рада проголосовала за ратификацию договора с ЕИБ о финансировании проекта "Высшее образование Украины"
Рада примет в целом закон о банках 22-23 апреля, - источник в "Слуге народа"Рада примет в целом закон о банках 22-23 апреля, - источник в "Слуге народа"
Арахамия спрогнозировал на май принятие "банковского" закона и первый транш МВФАрахамия спрогнозировал на май принятие "банковского" закона и первый транш МВФ
Рада рассмотрит второе чтение "антиколомойского" законопроекта после Пасхи, - КорниенкоРада рассмотрит второе чтение "антиколомойского" законопроекта после Пасхи, - Корниенко
Рада изменит регламент под "антиколомойский" законРада изменит регламент под "антиколомойский" закон
Рада разблокировала подписание закона о рынке землиРада разблокировала подписание закона о рынке земли
Рада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференцииРада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференции
Рада существенно повысила штрафы за самовольное сжигание опалой листвы и лесные пожарыРада существенно повысила штрафы за самовольное сжигание опалой листвы и лесные пожары
Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в законодательство об Антимонопольном комитетеРада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в законодательство об Антимонопольном комитете
Рада разрешила обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласияРада разрешила обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласия
Последние новости
Подгружаем последние новости