Лидеры фракций договорились создать ВСК о "скрутках" НДС

Лидеры фракций Верховной Рады договорились создать временную следственную комиссию, чтобы проверить заявления бывшего министра финансов Игоря Уманского о "скрутках" НДС.

Об этом сказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на брифинге в парламенте.

"На следующем внеочередном заседании будет создана временная следственная комиссия, которую, по всей вероятности, возглавит Иван Крулько, чтобы разобраться подробно с тем, какие коррупционные схемы проводятся сегодня в налоговой и на таможне и лишают бюджет страны по году 120 млрд гривен", - сказала она.

Также депутат анонсировала внеочередную сессию Верховной Рады, на которой, среди прочего, будет принято постановление о поручении Счетной палате проверить заявления Уманского.

"На следующем внеочередном заседании, ориентировочно в среду, будут собрано достаточно количество голосов депутатов, чтобы можно было парламенту инициировать внеочередную сессию", - сказала она.

Напомним, бывший министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua рассказал, что хотел уволить главу налоговой Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией.

"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?»" - рассказал Уманский.