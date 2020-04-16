Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)

Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)

Сегодня, 16 апреля, завершилось освобождение 20 украинских граждан, содержавшихся на временно оккупированных территориях ОРДЛО. Среди них двое военных и один правоохранитель.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщается, освобождены граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (милиционер)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

Также были освобождены граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Мироныч Сергей (гражданский)

3. Можаев Валентин (гражданский)

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)

Примечательно, что ранее Офис президента сообщал о возвращении 19 граждан Украины. 

“Учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, по возвращении освобождены украинцы направятся на обязательную обсервацию”, – уточнили в Офисе президента.

Подчеркивается, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в РоSSии. 

Отметим, информации о лицах, переданных Украиной в ОРДЛО, Офис президента не обнародовал.

Напомним, 29 декабря 2019 года произошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В результате обмена на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Ранее, 7 сентября 2019 года, 35 военнопленных и политзаключенных вернулись из РФ в Украину. Среди них – жители Крыма Олег Сенцов и Александр Кольченко, которых роSSийские власти осудили по обвинениям в подготовке теракта, и еще один крымчанин Владимир Балух, которого обвиняли в хранении патронов и избиении начальника изолятора, а также другие политзаключенные. В Украину вернулись и военные моряки, взятые в плен россиянами в нейтральных водах около Керченского пролива.

Фото: пресс-служба президента Украины

Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)
Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)
Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)
Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)
Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)
Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)
Из плена на временно оккупированных территориях вернулись 20 граждан Украины (список имен, фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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