Пандемия уже лишила Киев более миллиарда гривен - Кличко (видео)

Пандемия уже лишила Киев более миллиарда гривен - Кличко (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за пандемии коронавируса столица потеряла уже более миллиарда гривен. При этом не исключено, что эта цифра может увеличиться. Ситуация осложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин. В связи с этим расходы городы были сокращены на 4,1 млрд гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Сегодня сложная ситуация не только в Украине. Кризис, который вызвала пандемия, сильно ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай. Конечно, и Украина несет большие финансовые потери. Киев – не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного миллиарда гривен из-за пандемии коронавируса. И я не исключаю, что эта цифра может увеличиться”, – сообщил Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, ситуация осложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин.

“Поэтому мы уже приняли соответствующие решения и сократили расходы города на 4,1 млрд гривен. Это болезненные, но необходимые шаги. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к привычной жизни”, – отметил мэр.

Также он сообщил, что были оставлены средства на развитие Киева.

“Строительство важных объектов инфраструктуры не остановлено. Вы можете увидеть, что продолжаются работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Уже к лету завершим капитальное обновление двух путепроводов над проспектом Степана Бандеры. Продолжается реконструкция Борщаговского путепровода. Там скоро откроют еще две обновленных автополосы. Мы, как и обещали, уже открыли движение съездами с Шулявского путепровода и восстановили движение по улице Богатырской”, – рассказал Виталий Кличко.

Кроме того, он сообщил, что продолжается строительство двух новых станций метро на Виноградарь. 

Как сообщала KV, за минувшие сутки, 14 апреля, еще у 61 киевлянина выявили заражение коронавирусом, из них – трое медработников. Один случай – летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Напомним, в конце марта столичный профсоюз медработников обратился к украинскому правительству с просьбой обратить внимание на угрозу прекращения нормального функционирования многочисленных учреждений здравоохранения Киева из-за внедрения второго этапа реформирования системы здравоохранения Украины. Внедренные правительством новые тарифы на медицинское обслуживание населения в разы ниже реальной рыночной стоимости услуг. В профсоюзе прогнозируют, что данная ситуация приведет к массовым увольнениям работников от 30% до 60%.

Фото: KV


Сергей Албул, КиевВласть

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