МВФ одобрил изменения в госбюджет Украины

МВФ одобрил изменения в госбюджет Украины

Международный валютный фонд поддерживает изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которыми дефицит бюджета увеличен втрое – до почти 300 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, сообщило hromadske.ua.

"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", – сообщил П.Томсен.

Представитель Фонда отметил, что в течение последних нескольких лет Украина в рамках сотрудничества с МВФ серьезно сократила дефицит государственного бюджета, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.

П.Томсен также подтвердил, что МВФ готов увеличить размер финансовой поддержки Украины на период карантина и кризиса, однако для этого Украине необходимо выполнить последние требования МВФ.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", увеличив предельный объем дефицита госбюджета втрое – до 298,4 млрд грн.

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение Украиной прямой бюджетной поддержки от МВФ и других международных пертнеров.

В начале апреля C.Марченко сообщал, что Украина в переговорах с надеется получить от МВФ в госбюджет для финансирования дефицита 5 млрд долл. до конца года.

Сейчас последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков. К этому законопроекту депутаты подали более 16,5 тыс. поправок с целью затянуть его рассмотрение.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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