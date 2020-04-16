Рада примет в целом закон о банках 22-23 апреля, - источник в "Слуге народа"

"По моей информации, сразу после принятия закона, мы получим несколько миллиардов".

?Рада примет в целом закон о банках 22-23 апреля, - источник в "Слуге народа"
Фото: фейсбук/Александр Тимошенко

Верховная Рада примет в целом закон о банках 22-23 апреля.

Об этом в интервью журналистам перед внеочередным заседанием парламента рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"На следующей неделе, после Пасхи, мы рассмотрим банковский законопроект. Думаю, в среду - четверг мы примем этот законопроект", - сказал он.

Качура отметил, что после внесения изменений в регламент, что планируется сделать сегодня на внеочередном заседании Рады, будет ускорен процесс рассмотрения законопроекта о банках и сократит рекордное количество поданных поправок ко второму чтению.

"Кредит МВФ будет сразу после принятия банковского закона. Наши переговорные позиции будут сразу усилены. По моей информации, сразу после принятия закона, мы получим несколько миллиардов транша. А в целом речь идёт о порядка $10 млрд в год. Не только от МВФ, но включая других международных доноров... Это не позволит нам вернуться в 90-е годы и не потерять нашу экономику", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет Рады перенес заседание по правкам к законопроекту по банкам на 21 апреля.

Глава фракции "Слуга ноарода" Давил Арахамия прогнозировал принятие "банковского" закона и первый транш МВФ на май.

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