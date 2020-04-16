В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)

Депутат Бучанского городского совета (Киевская обл.) Елена Березинец (на фото) набросилась на прохожую с избиением и ненормативной лексикой. Данная стычка была записана на видео, после его выложили в сеть, где видеоролик быстро набирает популярность.

Об этом KV стало известно из сообщения в группе “Буча Найкраще Місто” в соцсети Facebook.

Из видео на странице “Буча Найкраще Місто” следует, что депутат Бучанского городского совета (Киевская обл.) Елена Березинец (партия “Новые лица”) устроила словесную перепалку с горожанами, применив ненормативную лексику и физическую силу.

“Слушай, а ты позвонишь, я тебе вот такую (показывает фигу - KV ) материальную помощь, дебилина, б@@дь”, – кричит кому-то Елена Березинец, после чего наносит женщине несколько ударов пакетом.

Как сообщала ранее KV , депутат поселкового совета пгт.Гостомель (Киевская обл.) Ольга Смолянчук (партия “Новые лица”) заявила, что ее избил поселковый голова Гостомеля Юрий Прилипко. По словам депутата, Прилипко напал на нее во время сессии поссовета и разбил губу.