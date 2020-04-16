В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
Депутат Бучанского городского совета (Киевская обл.) Елена Березинец (на фото) набросилась на прохожую с избиением и ненормативной лексикой. Данная стычка была записана на видео, после его выложили в сеть, где видеоролик быстро набирает популярность.
Об этом
Из видео на странице “Буча Найкраще Місто” следует, что депутат Бучанского городского совета (Киевская обл.) Елена Березинец (партия “Новые лица”) устроила словесную перепалку с горожанами, применив ненормативную лексику и физическую силу.
“Слушай, а ты позвонишь, я тебе вот такую (показывает фигу -
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