США подозревают Китай в проведении тайных ядерных испытаний

На ядерном полигоне Лобнор заметили подозрительную активность.

США подозревают Китай в проведении тайных ядерных испытаний
Фото: 2000.ua

Соединенные Штаты Америки подозревают Китай в проведении секретных подземных испытаний ядерных зарядов малой мощности вопреки глобальному мораторию.

Об этом пишет "Голос Америки".

Обеспокоенность США вызвана деятельностью на китайском ядерном полигоне Лобнор в течение 2019 года, говорится в опубликованном в среду докладе Государственного департамента.

"Возможная подготовка Китая к круглогодичной эксплуатации полигона Лобнор, использование взрывоизолирующих камер, обширные земляные работы в Лобноре и недостаточная транспарентность в деятельности [Китая] в сфере ядерных испытаний вызывают тревогу по поводу соблюдения им стандарта нулевой мощности", – говорится в докладе, хотя доказательств проведения маломощного взрыва там не приводится.

Издание также ссылается на высокопоставленного американского чиновника, заявившего, что обеспокоенность по поводу действий Пекина в сфере испытаний поддерживает доводы президента Дональда Трампа в пользу присоединения Китая к переговорам США и РоSSии о новом соглашении по контролю над вооружениями, который должен прийти на смену договору СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой, истекающему в феврале.

Напомним, что аналогичные подозрения о проведении ядерных испытаний существуют и по поводу РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Центральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легкихЦентральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийствеГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав договорился о телемосте с китайскими медикамиМинздрав договорился о телемосте с китайскими медиками
Американский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавирусаАмериканский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавируса
Антикоррупционный комитет Рады считает, что в новой СБУ не должно быть “тайных деклараций” руководства (видео)Антикоррупционный комитет Рады считает, что в новой СБУ не должно быть “тайных деклараций” руководства (видео)
Нацполиция и религиозные общины ищут консенсус в проведении богослужений и праздников в период карантинаНацполиция и религиозные общины ищут консенсус в проведении богослужений и праздников в период карантина
Экс-директора "УкрГИАП" подозревают в растрате 63 млн гривенЭкс-директора "УкрГИАП" подозревают в растрате 63 млн гривен
Порошенко передал Минздзраву протоколы китайских экспертов по борьбе с коронавирусомПорошенко передал Минздзраву протоколы китайских экспертов по борьбе с коронавирусом
Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусеГоссекретарь США обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе
Зеленский попросил Китай о дополнительной помощи в борьбе с коронавирусомЗеленский попросил Китай о дополнительной помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
У “слуги народа” Горбенко подозревают COVID-19, а нардеп из “ОПЗЖ” Лукашев отрицает будто заразилсяУ “слуги народа” Горбенко подозревают COVID-19, а нардеп из “ОПЗЖ” Лукашев отрицает будто заразился
Последние новости
Подгружаем последние новости