Минздрав договорился о телемосте с китайскими медиками

Украинским врачам расскажут о китайских методах лечения.

Минздрав договорился о телемосте с китайскими медиками
Фото: Youtube / Кабмін

Министерство здравоохранения договорилось о телемосте с китайскими медиками, в рамках которого украинские врачи смогут получить информацию о лечении больных с коронавирусом.

Об этом на брифинге в четверг сказал министр Максим Степанов.

"Вчера во время разговора с послом Китайской Народной Республики мы договорились о телемосте между китайскими врачами и украинскими врачами. Мы отрабатываем формат этого телемоста. Наша задача - чтобы к этому телемосту, обмену опытом были привлечены как можно больше наших врачей, которые работают в разных больницах", - заявил министр.

Он также рассказал о запуске платформы для онлайн-консультаций анестезиологов и реаниматологов из разных больниц.

"Мы вчера в тестовом режиме запустили онлайн-платформу для консультаций ведущими анестезиологами страны для всех остальных реаниматологов, которые работают в определенных для борьбы с коронавирусом больницах. Вчера присоединились 100 медучреждений. В ближайшие дни присоединятся остальные. Для нас важно, чтобы у анестезиологов и реаниматологов была возможность онлайн-консультаций с коллегами",- сказал он.

Напомним, что в марте с послом Китая встречался президент Владимир Зеленский. Во время разговора он отметил усилия китайских властей, которые смогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, и сказал, что Украина заинтересована в изучении этого опыта.

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