США могут начать выходить из карантина с 1 мая

Вчера президент США Дональд Трамп на своем ежедневном брифинге в Белом доме заявил о том, что страна прошла пик по коронавирусной инфекции. Сегодня ожидается публикация новых указаний по карантинным мерам и борьбе с эпидемией.

США могут начать выходить из карантина с 1 мая

«Битва продолжается, но данные говорят о том, что страна прошла пик по новым случаям», — цитирует Трампа Reuters, — хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень хорошо работает».

Президент настаивает на возобновлении работы предприятий и отмене указаний американцам оставаться дома. По информации источников The Washington Post, Трамп рассматривает частичное снятие ограничений в некоторых частях страны уже с 1 мая.

Также в среду высокопоставленный чиновник здравоохранения США рассказал Reuters, что губернаторы 20 штатов с небольшим количеством случаев заболевания коронавирусом считают, что могут быть готовы к возобновлению экономической деятельности к 1 мая.

Ранее, во вторник, Трамп заявил, что он уже начал формировать консультационные группы из топ-менеджеров американских компаний, чтобы обсудить варианты эффективной перезагрузки экономики США после карантина.

По данным Johns Hopkins University, число подтвержденных случаев коронавируса в США на 14 апреля составило 607,2 тыс., увеличившись на 27 тыс. Прирост ускорился относительно 24,9 тыс. новых случаев днем ранее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Центральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легкихЦентральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийствеГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские судьи недовольны уменьшением их заработной платы на период карантинаУкраинские судьи недовольны уменьшением их заработной платы на период карантина
Чехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреляЧехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреля
Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантинаГлава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина
Мэр Фастова предлагает не штрафовать нарушителей карантина, а “заставлять отрабатывать на копании могил” (видео)
Аваков: дату снятия карантина не знает никтоАваков: дату снятия карантина не знает никто
Депутат Киевсовета подозревает, что рекламные борды “#доситьшастать” являются агитацией Кличко, замаскированной под пропаганду карантинаДепутат Киевсовета подозревает, что рекламные борды “#доситьшастать” являются агитацией Кличко, замаскированной под пропаганду карантина
В МВД рассказали, как нужно освящать пасхальные куличи в условиях карантинаВ МВД рассказали, как нужно освящать пасхальные куличи в условиях карантина
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантинаКабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Малюська выступил за амнистию 900 заключенных в условиях карантинаМалюська выступил за амнистию 900 заключенных в условиях карантина
Шмыгаль: смягчение карантина произойдет не раньше маяШмыгаль: смягчение карантина произойдет не раньше мая
Последние новости
Подгружаем последние новости