США могут начать выходить из карантина с 1 мая

Вчера президент США Дональд Трамп на своем ежедневном брифинге в Белом доме заявил о том, что страна прошла пик по коронавирусной инфекции. Сегодня ожидается публикация новых указаний по карантинным мерам и борьбе с эпидемией.

«Битва продолжается, но данные говорят о том, что страна прошла пик по новым случаям», — цитирует Трампа Reuters , — хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень хорошо работает».

Президент настаивает на возобновлении работы предприятий и отмене указаний американцам оставаться дома. По информации источников The Washington Pos t, Трамп рассматривает частичное снятие ограничений в некоторых частях страны уже с 1 мая.

Также в среду высокопоставленный чиновник здравоохранения США рассказал Reuters , что губернаторы 20 штатов с небольшим количеством случаев заболевания коронавирусом считают, что могут быть готовы к возобновлению экономической деятельности к 1 мая.

Ранее, во вторник, Трамп заявил, что он уже начал формировать консультационные группы из топ-менеджеров американских компаний, чтобы обсудить варианты эффективной перезагрузки экономики США после карантина.