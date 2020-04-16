США могут начать выходить из карантина с 1 мая
Вчера президент США Дональд Трамп на своем ежедневном брифинге в Белом доме заявил о том, что страна прошла пик по коронавирусной инфекции. Сегодня ожидается публикация новых указаний по карантинным мерам и борьбе с эпидемией.
«Битва продолжается, но данные говорят о том, что страна прошла пик по новым случаям», — цитирует Трампа
Президент настаивает на возобновлении работы предприятий и отмене указаний американцам оставаться дома. По информации источников The
Также в среду высокопоставленный чиновник здравоохранения США рассказал
Ранее, во вторник, Трамп заявил, что он уже начал формировать консультационные группы из топ-менеджеров американских компаний, чтобы обсудить варианты эффективной перезагрузки экономики США после карантина.
По данным Johns Hopkins University, число подтвержденных случаев коронавируса в США на 14 апреля составило 607,2 тыс., увеличившись на 27 тыс. Прирост ускорился относительно 24,9 тыс. новых случаев днем ранее.